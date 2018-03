Comune di Salerno senza assessore al bilancio: spunta un ex dirigente

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare qualche novità, da Palazzo di Città, per la sostituzione dell’ex assessore comunale al bilancio Roberto De Luca, dimessosi nelle scorse settimane perché indagato per corruzione nell’inchiesta sul sistema delle ecoballe in Campania.

Il retroscena

Per evitare fibrillazioni all’interno della maggioranza, si fa, con insistenza il nome di un ex dirigente, oramai in pensione, del Comune di Salerno. Si tratta di Luigi Della Greca, già a capo dell’Ufficio Ragioneria, che potrebbe essere chiamato all’interno della Giunta del sindaco Vincenzo Napoli anche in vista dell’impiego per la redazione del bilancio di previsione 2018.