Doppia richiesta di pagamento della tassa sui rifiuti a Salerno: interviene Dante Santoro

Doppia richiesta di pagamento della tassa sui rifiuti. E’ quanto si starebbe verificando, in queste settimane, in diversi quartieri di Salerno.

La denuncia

Stamattina il consigliere comunale demA Dante Santoro ha incontrato alcuni residenti del comitato di quartiere di via Scavate Case Rosse che lamentano di aver ricevuto due volte la bolletta della tassa sui rifiuti. “Tante persone in buona fede rischiano di pagare cifre non dovute a causa delle sanguisughe che ci governano. Avvisate e occhi aperti”, ha spiegato il consigliere d'opposizione che ha deciso di attivare il suo Fiato sul collo per far luce sulla vicenda e tutelare i cittadini che potrebbero ritrovarsi a pagare due volte la stessa tassa.