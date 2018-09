Comune di Salerno, il sindaco assegna nuovi poteri a Di Lorenzo

Si rafforza il ruolo di Alberto Di Lorenzo a Palazzo di Città. Il dirigente del Settore Attività Produttive, da anni fedelissimo del governatore De Luca e da sempre presente in tutte le riunioni e ascoltatissimo dalla Giunta comunale per tutte le decisioni più importanti, sarà il coordinatore degli uffici alle dipendenze dirette del primo cittadino Enzo Napoli e curerà i rapporti con gli altri Enti e soprattutto con la Regione Campania.

Ma ecco il decreto è stato firmato dal sindaco del capoluogo:

“Ritenuto necessario disporre di una figura dotata di alta professionalità e specifica esperienza, che operando in stratta sinergia col sindaco, coordini gli uffici di staff del sindaco e curi in particolare l’organizzazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma per la fine della consiliatura.Ritenuto che le funzioni possano essere attribuite al dott. Alberto Di Lorenzo, dirigente apicale e direttore del Settore Attività Produttive che già in passato ha ricoperto tale ruolo garantendo l’organizzazione di processi complessi coinvolti più strutture comunali”.