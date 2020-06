Fase 3 a Salerno, FdI chiede al Comune di posticipare il pagamento dell’Imu

Fratelli d’Italia chiede che il Comune di Salerno, “avendone piena facoltà”, differisca la scadenza prevista per il 16 giugno per il pagamento dell’acconto Imu. Nei vari decreti emessi per l’emergenza Covid 19, da marzo in poi, l’Imu è stata sospesa solo per le attività turistiche, mentre tutti gli altri soggetti passivi, privati cittadini e imprese, sono tenuti al pagamento dell’imposta entro il prossimo 16 giugno. Nonostante una richiesta in tal senso arrivi ormai da più parti, non tutti i Comuni hanno provveduto al differimento della prima rata dell’Imu 2020. Per ottenere una proroga del pagamento della prima rata dell’Imposta Municipale propria del 2020, le Amministrazioni locali possono scegliere di posticipare la scadenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La proposta

La portavoce cittadina di FdI Elena Criscuolo ricorda che “la richiesta di rinvio dell’Imu 2020 è arrivata tanto da proprietari di seconde abitazioni quanto dalle attività commerciali e produttive che, altrimenti, si troverebbero a dover saldare la prima rata nel giro di pochi giorni”. Per questo il partito di Giorgia Meloni chiede all’amministrazione comunale di “sostenere con un atto concreto, imprenditori e cittadini in questo particolare momento, in cui, anche differire di pochi mesi un’uscita può significare molto”. “Si potrebbe ipotizzare un rinvio al 30 settembre, data che consentirebbe di conciliare le esigenze dei cittadini/contribuenti con quelle dell’ amministrazione locale, garantendo comunque il versamento differito senza l’applicazione di sanzioni ed interessi e magari prevedendo per i contribuenti più in difficoltà la possibilità di rateizzare l’importo” conclude Criscuolo.