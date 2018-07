Comune di Salerno, i Giovani Democratici incontrano il sindaco Napoli

Questa mattina, presso il Comune di Salerno, accompagnati dal deputato Piero De Luca, dal segretario provinciale del Pd di Salerno Vincenzo Luciano, i Giovani Democratici hanno incontrato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, gli assessori e i consiglieri comunali di maggioranza.

Soddisfatto il segretario cittadino dei GD Marco Mazzeo:

“È stata l'occasione per consegnare tutte le proposte dei cittadini raccolte in occasione dell'iniziativa "Proponi la Tua Idea per Salerno", svoltasi con i gazebo in diverse piazze della città. I Giovani Democratici di Salerno ringraziano Piero De Luca, Vincenzo Luciano, il sindaco Napoli e l’amministrazione comunale per la consueta sensibilità alle esigenze dei più giovani. Continueremo sempre a lavorare in sinergia con il Partito Democratico e con l'amministrazione comunale”.