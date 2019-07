Contributi alle associazioni di Salerno, Celano scrive ai vertici del Comune

Continua la richiesta di trasparenza da parte del capogruppo Forza Italia al Comune di Salerno Roberto Celano: con una lettera inviata al sindaco Enzo Napoli, all’assessore al bilancio Luigi Della Greca e anche a tutti i presidenti delle società partecipate, il consigliere comunale chiede di conoscere quali contributi o altri sostegni economici siano stati elargiti alle varie associazioni che operano sul territorio cittadino. “Ciò - scrive l’esponente dell’opposizione - anche in considerazione che sovente si assiste a società partecipate, operanti di fatto in condizione di monopolio, che sponsorizzano con denaro pubblico, non si comprende a quale titolo, feste, sagre ed altre manifestazioni”.