Comune di Salerno: Della Greca nuovo assessore al bilancio e allo sviluppo

Dopo le dimissioni dell’assessore comunale al bilancio e allo sviluppo Roberto De Luca, a seguito dell’inchiesta giudiziaria della Procura di Napoli che lo vede indagato per corruzione, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha nominato il suo successore.

La nomina

Si tratta dell'ex dirigente comunale del settore "Ragioneria", attualmente in pensione, Luigi Carmelo Della Greca. Braccio destro tecnico-amministrativo di De Luca sindaco, è stato anche nominato consigliere politico, proprio dal presidente della Regione Campania, per le tematiche inerenti le politiche di bilancio La nomina è stata ratificata lo scorso 30 marzo 2018 e sarà comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

I commenti

Soddisfatto il sindaco Napoli che elogia Della Greca: "E’ un tecnico di grandi qualità umane e professionali. Ha un’esperienza importantissima, basta leggere il suo curriculum. E’ stato, oltretutto, anche ragioniere-capo al Comune di Salerno e quindi conosce bene l’amministrazione ed ha un ottimo rapporto con gli altri dirigenti. E’, dunque, una persona di assoluta e totale affidabilità. Tra l’altro è stato consigliere comunale e assessore in un paese della nostra provincia. Credo che abbia, sotto questo punto di vista, sufficiente esperienza e capacità per gestire una partita importante come quella del bilancio del Comune, che non è strettamente e freddamente di gestione semplice. E' una cosa complessa. Ma sono sicuro che Della Greca saprà svolgere con grande acribia e acume il suo ruolo”.

Particolarmente emozionato il neo assessore che racconta: “Questa mattina sono già stato all’ufficio Ragioneria per farmi consegnare tutta la documentazione del bilancio che dovrò guardare nei prossimi giorni e che poi porterò in commissione e in consiglio comunale. Quindi, sono operativo al cento per cento". Il suo è un ritorno al Comune. "Io - sorride - ci ho lavorato per 40 anni. Palazzo di Città è stata la mia seconda casa. Qui ho conosciuto mia moglie ed ho vissuto momenti belli e anche uno drammatico. Ho tanti amici tra i dipendenti. Per me è un onore ritornare al Comune di Salerno". Poi ci tiene a fare una precisazione: "La mia è una nomina tecnica. Quindi sarò un assessore tecnico. E nel momento in cui verrà meno l’esigenza di un tecnico, farò immediatamente un passo indietro. Non ho intenzione di svolgere ruoli politici”.