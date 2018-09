Comune di Salerno, Ventura attacca: "Assessori fantasma, c'è chi lavora solo per il potere"

Sono destinate a far discutere le dichiarazioni che il consigliere Comunale Mimmo Ventura, eletto con i Progressisti per Salerno salvo poi dichiararsi indipendente, ha scritto sul suo profilo Facebok.

Un duro attacco politico contro alcuni assessori e consiglieri della maggioranza di centrosinistra che sostiene il sindaco Enzo Napoli:

“Io sono cosi, nel bene e nel male forse un po’ irruente ma sento una grande responsabilità nei confronti dei miei elettori e parlo nell’ interesse della gente della quale sono portavoce. Non sono stato eletto a caso, vorrà dire che godo della loro stima e la mia lealtà non va dispersa nei giochi di potere. Parlo così perché conosco i veri problemi della gente, quella gente che vorrebbe un po’ di più dalla propria amministrazione, che vede troppo distratta da giochi e giochettini che poco hanno a che fare con gli interessi veri. I sono per la questione morale ! La verità è che abbiamo assessori che lavorano ed altri fantasma, e consiglieri che nei fatti sembrano assessor ! Abbiamo persone che invece di lavorare per il bene della collettività, sembrano voler incrementare solo il loro potere. La mia è una critica generale Chi vuol intendere, intenda…”