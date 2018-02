Assessori comunali in trasferta in Piemonte: polemica sui rimborsi a Sarno

Bufera al Comune di Sarno per la trasferta a Torino di alcuni amministratori. Nel mirino dell'opposizione finiscono alcuni rimborsi del viaggio in Piemonte svolto due mesi fa.

Il caso

Nel mese di gennaio due assessori comunali Emilio Esposito e Vincenzo Salerno, il capogruppo del Partito Democratico Roberto Robustelli e il coordinatore del Piano di Zona S1-03 Porfidio Monda si sono recati nel capoluogo piemontese per prendere parte agli incontri organizzati dalla Fondazione torinese "Piazza dei mestieri". Una trasferta resasi necessaria dopo che, lo scorso mese di ottobre, il Comune di Sarno era stato protagonista a Napoli di un dibattito organizzato proprio dal gruppo di lavoro di Torino. Complessivamente si è trattata di una trasferta di sole 24 ore, a cavallo tra il 18 e il 19 gennaio scorsi, con l'Ente che ha rimborsato una spesa totale di 797,40 euro. In particolare a Monda, Esposito, Robustelli e Salerno sono state restituite le somme per i viaggi di andata e ritorno effettuati con i convogli Italo e Trenitalia (195,60 euro per l'andata e 359,60 il ritorno), il soggiorno di una notte presso l'albergo a tre stelle Astoria (211,20 euro il costo di 4 singole), 11 euro di taxi e 20 euro per una colazione di lavoro. Un viaggio sicuramente effettuato in economia rispetto alla decisione di una parte della delegazione di Giugliano in Campania, presente con quella di Sarno in quei giorni a Torino, che si è recata in Piemonte attraverso un volo aereo.

La polemica

Ad alzare il tiro è il capogruppo di Fratelli d’Italia Enrico Sirica: “I soldi pubblici vanno spesi con diligenza e soprattutto con programmazione. Dico questo perché basta vedere il costo del biglietto del treno per il viaggio di ritorno: è quasi il doppio dell'importo del biglietto fatto all'andata dai quattro componenti dell’Amministrazione in missione a Torino”.