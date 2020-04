Folla al corteo funebre, De Luca: "Il Comune di Saviano in quarantena"

Messa in quarantena per il comune di Saviano (Napoli), dove ieri mattina si è svolto un corteo funebre in onore del sindaco Carmine Sommese, affetto da coronavirus e morto due giorni fa, al quale hanno partecipato circa 200 persone.

Il summit

La decisione è stata presa durante una riunione notturna della task force della Regione Campania, che ha valutato la situazione di Saviano decidendo per la creazione di una nuova "zona rossa", la prima in provincia di Napoli. "La messa in quarantena per il comune di Saviano - dichiara il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca - è stata una decisione inevitabile per impedire il sorgere di un focolaio di contagio a tutela della salute dei cittadini di Saviano, di quella dei comuni vicini, e di un intero territorio densamente abitato. E' stato anche un atto di rispetto per la figura di un grande medico e della sua famiglia - aggiunge - che avrebbe per primo sollecitato comportamenti responsabili. E' una decisione che rende merito al sacrificio compiuto da tanti cittadini che hanno rispettato le regole. E' una decisione che ripristina la dignità e onora l'impegno civile di tutta la nostra comunità"