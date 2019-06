Scafati, inizia l'era Salvati al Comune: ecco la nuova Giunta

Inizia l’era Salvati a Scafati. Questa mattina il sindaco Cristoforo Salvati ha firmato il decreto di nomina dei componenti della Giunta, che sarà formata da sette assessori.

Ecco chi amministrerà la città per i prossimi cinque anni. Oltre a Salvati, troviamo: Giuseppe Fattoruso (vicesindaco con deleghe alla Villa comunale, al Verde pubblico, alla Manutenzione, allo Spettacolo, alle Politiche giovanili e al Turismo); Roberto Alessandro Arpaia (con deleghe alla Sanità, alla Cultura, al Fiume Sarno, alla Biblioteca e ai Lavori pubblici); Anna De Cola (con deleghe allo Sport e all’Innovazione tecnologica); Alfonso Fantasia (con deleghe alla Polizia municipale, al Personale, al Commercio e alla Sicurezza); Antonella Sicignano (con deleghe alla Pubblica istruzione, al S.U.A.P. e al Patrimonio); Raffaele Sicignano (con deleghe alle Politiche sociali, al Cimitero e ai Rapporti con le società partecipate); Maria Pisani (con deleghe al Contenzioso e al Bilancio).

Ora la squadra è al completo. Possiamo iniziare a lavorare a pieno ritmo per dare concretezza al nostro programma elettorale, per rispettare il nostro patto con la città.

Ai miei assessori chiederò il massimo impegno, nella consapevolezza che c’è tanto lavoro da fare e che per dare risposte ai cittadini bisognerà dare il massimo.

Domani, alle ore 12, presenterò alla stampa la nuova Giunta, nella mia stanza, a Palazzo Mayer. Un grande “in bocca al lupo” a tutti noi .