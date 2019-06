Elezioni amministrative, tutto pronto per il ballottaggio: 5 comuni salernitani alle urne domenica

Diciassette Comuni e 434mila cittadini della Campania alle urne, domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23, per il secondo turno delle elezioni amministrative. Cinque comuni della provincia di Salerno, con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, saranno chiamati al voto. In queste comunità, infatti, nessuno degli aspiranti primi cittadini, al primo turno di domenica 26 maggio, ha raggiunto il 50+1% dei consensi.

I comuni al voto

In particolare, a Pagani ha sfiorato l'elezione al primo turno Alberico Gambino, consigliere regionale ed esponente del movimento di Raffaele Fitto Direzione Italia, quasi doppiando i voti raccolti dal suo sfidante al ballottaggio, Salvatore Bottone del Pd. Intanto, il simbolo dem non è presente tra le liste che compongono le coalizioni a sostegno dei candidati vicini al partito di Nicola Zingaretti, tra cui Franco Alfieri a Capaccio Paestum . Alfieri, consigliere all'agricoltura del presidente della Regione De Luca e noto per la frase sulle fritture di pesce pronunciata dal governatore, sembrava proiettato a vincere al primo turno nonostante il fulmine a ciel sereno di un'indagine a suo carico per voto di scambio politico-mafioso. Dovrà vedersela con Italo Voza, vicino al centrodestra. Domenica si vota anche a Baronissi, Sarno e Scafati.