Comunità Monte Picentini, Aievoli nominato nuovo assessore

Il Consiglio alla Comunità Montana Monti Picentini ha nominato il sindaco di San Cipriano Picentino Gennaro Aievoli, all'unanimità dei componenti dell'assise, assessore nel nuovo governo dell'Ente montano. Il commento del primo cittadino: “Ringrazio i sindaci e i consiglieri delegati che nonostante il diverso colore politico hanno riconosciuto nella mia persona le capacità e i meriti per ricoprire questo nuovo incarico. Grazie di cuore a tutti, lavorerò per raggiungere, come già fatto quando dal 2013 al 2014 ho ricoperto la carica di Presidente, risultati concreti per i territori picentini”.