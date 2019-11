"Con De Luca non si batte la destra": Sinistra Italiana guarda a "costruire l'alternativa"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

E’ bastato l’annuale rapporto Svimez a sollevare, semmai ce ne fosse stato bisogno, il velo sulla reale condizione della Campania. La quale risulta, nel generale ristagno della situazione economica delle regioni meridionali, ultima per crescita e ormai già in recessione con un secco 0% alla voce pil nel 2018. Mai come in questi ultimi anni noi campani siamo ultimi. Questo dato è la traduzione della generale stagnazione economica che vede nelle crisi industriali, la Whirlpool in primo luogo, la sua punta più evidente. Mentre i cittadini sperimentano sulla loro pelle ogni giorno i disagi nella sanità, nei trasporti, nella situazione ambientale, si pensi alle ecoballe ancora non rimosse dal sito in cui giacciono da anni. Nonostante il trionfalismo di una propaganda del tutto separata dalla realtà, i risultati di cinque anni di amministrazione sono sotto gli occhi di chiunque li voglia vedere. Non è una sorpresa che per tutti i sondaggi vedano De Luca perdente contro ogni candidato della destra. Non solo, De Luca è anche un ostacolo alla costruzione di una alternativa in grado di battere una destra sempre più radicalizzata. Una coalizione che deve vedere impegnate tutte le forze democratiche, anche quelle adesso all’ opposizione come il M5S

Sinistra italiana vuole illustrate i risultati fallimentari della presidenza De Luca nell’economia, nella sanità, nei trasporti. Insieme invitare tutti i possibili interlocutori politici a costruire una reale alternativa alla destra. Per noi appare evidente che con con De Luca si perde per questo abbiamo bisogno di costruire un’alternativa anche all’attuale quadro politico-amministrativo se non vogliamo consegnare la Campania alla destra. E bisogna cominciare a costruirla subito.

Per queste ragioni terremo una prima iniziativa di confronto e proposta su economia e sviluppo, sanità, trasporti e ambiente il 13 dicembre, a Napoli presso il complesso di Santa Maria la Nova dalle ore 16,30 alle 20, 00.

