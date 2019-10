Attesa per gli esiti del Concorso della Regione, Cirielli: "Intervenga l’Anticorruzione"

“A distanza di quasi due settimane dal concorso regionale non si conoscono ancora gli esiti delle selezioni. Dov’è la trasparenza tanto rivendicata da De Luca? Credo, invece, che ci sia il serio rischio di clientele pre-elettorali”. Lo ha detto il Questore della Camera e candidato alla presidenza della Regione Campania di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli che annuncia la presentazione di un’interrogazione parlamentare al Ministro della Funzione Pubblica.

La denuncia

“Siamo di fronte all’ennesima presa in giro da parte del governatore pro tempore della Campania. Migliaia di diplomati e laureati della nostra regione attendono invano di sapere se potranno aspirare a partecipare ad altre tre prove con la speranza di entrare, forse, un giorno, nella Pubblica Amministrazione. Ma chi garantisce il controllo rigoroso dei test? Come mai questo improvviso rallentamento? Come al solito quando agisce il Pd ci sono sempre più ombre che luci. Per questo chiederò l’intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione”.

L'appello ai giovani

Infine si rivolge ai giovani: “A loro dico di stare tranquilli: il tempo dell’ipocrisia e degli slogan deluchiani sta per finire. Fratelli d’Italia è pronta a governare la Campania per garantire legalità, lavoro, sicurezza e sviluppo. Il lavoro, quello vero, si crea soltanto diminuendo le tasse alle aziende, rilanciando le infrastrutture e valorizzando il turismo. Nulla di tutto questo è stato fatto in questi quattro anni da De Luca e la sinistra. E’ tempo che vadano a casa” conclude Cirielli.