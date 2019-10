Dubbi sui dipendenti delle cooperative, Celano e Russomando scrivono a Cammarota

Dubbi e perplessità, da parte dei consiglieri comunali Roberto Celano e Ciro Russomando, di Forza Italia e Attiva Salerno che scrivono al presidente della Commissione Trasparenza, Antonio Cammarota, per fare chiarezza su alcune dichiarazioni pronunciate durante l'ultimo consiglio comunale dal consigliere Giuseppe Ventura.



Egregio Presidente,

nel corso dell'ultimo Consiglio comunale il collega Giuseppe Ventura ha fatto delle dichiarazioni molto gravi sulla condotta di talune cooperative che gestiscono servizi per il Comune di Salerno. In particolare, il collega Consigliere ha evidenziato che alcuni dipendenti di cooperative risulterebbero in servizio contestualmente e negli stessi orari sia per la manutenzione di strade che per i servizi di gestione dei parchi.

Si tratterebbe, se la denuncia fosse fondata, di una vera e propria truffa ai danni di una comunità tartassata dai tributi più alti d'Italia, pur dovendo convivere con condizioni di degrado non più tollerabili. La suddetta dichiarazione merita, dunque, approfondimento da parte della commissione da lei presieduta. Si chiede, pertanto, di voler convocare una seduta della Commissione Trasparenza, al fine di ascoltare il collega Ventura, per chiedergli maggiori dettagli sulla vicenda denunciata, nonché il Dirigente e gli Assessori interessati che, a dire del collega Consigliere, sarebbero già stati edotti della vicenda in passato.