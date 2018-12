Consiglio comunale, approvati i provvedimenti finanziari: tensione sulla Salerno Solidale

Si è svolta questa mattina, presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città, l’ultima riunione del consiglio comunale di Salerno del 2018. All’ordine del giorno vi era, tra i vari punti, l’approvazione di due variazioni di bilancio su cui è intervenuto l’assessore al bilancio Luigi Della Greca che ha anche risposto alle numerose critiche giunte dalle opposizioni.

La discussione

I due provvedimenti finanziari, seppur con qualche mal di pancia interno alla maggioranza progressista – il consigliere Di Carlo si è detto pronto “a votare contro, dalla prossima volta, se le decisioni non dovessero essere condivise con tutta la maggioranza - sono stati approvati dagli esponenti del centrosinistra. Molto dure le opposizioni, da Celano (Forza Italia) a Santoro (Salerno dei Giovani) fino a Cammarota (La nostra Libertà). Subito dopo, a seguito dell’intervento dell’assessore all’urbanistica Mimmo De Maio, si è discusso animatamente dell’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche, della convenzione di tesoreria e delle società partecipate. Tutti i punti vengono approvati dalla maggioranza (c ompresa la fuoriuscita del Comune di Salerno dai Consorzi Asis ed Ausino) , che, però, ha dovuto fare i conti con gli attacchi dell’opposizione sul rinnovo dell’affidamento dei servizi a Salerno Solidale per un quinquennio e sulla depurazione e sulle fognature da affidare a Salerno Sistemi. Ultimo punto l’adesione al progetto PSR Campania 2014/2020, sostegno alla redazione dei piani di assestamento forestale (PAF) e dei piani di cultura (PC) con conferimento di mandato di capofila al comune di Montecorvino Rovella e presa d'atto della bozza di accordo di programma.