Parcheggio in via Cavour e trasferimento del mercato di San Giovanniello: ok del Comune

Il consiglio comunale, riunitosi questa mattina a Palazzo di Città, si è occupato di diverse questioni che, in alcuni momenti, hanno registrato toni molto accesi tra i consiglieri di maggioranza e opposizione.

Le approvazioni

In primis, la presentazione di interrogazioni e interpellanze, si è discusso dei lavori per la realizzazione del parcheggio in Piazza Cavour. Il cantiere potrà essere ufficialmente aperto dopo un accordo con le Ferrovie dello Stato per la cessione al Comune dei binari presenti sul lungomare Trieste. In cambio, l’amministrazione comunale cederà parte delle stazioni della metropolitana per evitare un esborso di denaro. Per quanto riguarda il mercato di San Giovanniello, nonostante il suolo sia stato utilizzato per quasi 30 anni dagli ambulanti, non è di proprietà del Municipio ma di privati. Per questo ora gli ambulanti rimasti saranno spostati in Piazzetta Cerenza in attesa di una sistemazione definitiva. Infine, è stato approvato il Piano d'ambito dei dehors previsto in via Roma