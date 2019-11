Consiglio comunale a Salerno convocato per lunedì, si discuterà anche di via Croce

E' stato convocato l'11 novembre, alle 9, il Consiglio Comunale di Salerno, presso il Salone dei Marmi del Palazzo di Città. Tra le tematiche che verranno affrontate, il bilancio consolidato del comune di Salerno, l'area mercatale di via Vinciprova, la mozione inerente all'estensione della zona ZTL in via Monti e quella inerente al ripristino del doppio senso di marcia lungo l'arteria di via Croce.

Temi caldi, dunque: cresce l'attesa per la cittadinanza.