Consiglio Comunale di Salerno: via libera al bilancio, alla questione dehors e al nuovo infopoint

Si è tenuto questa mattina il consiglio comunale di Salerno, presso il Salone dei Marmi del Palazzo di Città. Approvati tutti punti all'ordine del giorno, tranne quello inerente ai provvedimenti per il Centro Parrocchiale di S.Felice e Santa Maria Madre della Chiesa, che è stato ritirato.

I punti approvati

In particolare, approvati il Bilancio di previsione 2018, la variazione al Bilancio di previsione 2018 e il riconoscimento debiti fuori bilancio immobile via Mercanti n° 49. Inoltre, la gestione dell'impianto di stoccaggio di Ostaglio è stato affidato a Salerno Pulita SpA ed è stato approvato il regolamento per la disciplina delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico e privato per l'installazione di arredi mobili (dehors) a servizio di pubblici esercizi ed il piano particolareggiato d'ambito di iniziativa pubblica per l'installazione di dehors posti a servizio dei pubblici esercizi siti in via Roma, lato monte nel tratto che va dalla chiesa S.Lucia alla chiesa dell''Annunziata. Infine, confermato il nuovo infopoint in piazza Vittorio Veneto.