Salerno, ultimo consiglio comunale prima della pausa estiva: i punti approvati

Si è tenuto questa mattina, l’ultimo consiglio comunale, a Salerno, prima della pausa estiva. L’assemblea municipale ha discusso, in particolare, della variazione e dei debiti fuori bilancio, di circa 800 mila euro. E' stato, poi, deciso il potenziamento dei controlli sulle società partecipate.

Un Consiglio Comunale di grande importanza e qualità con un costruttivo e positivo confronto tra opposizione e maggioranza che ha dimostrato ancora una volta compattezza e concretezza. I provvedimenti finanziari approvati garantiscono serenità all'Ente e servizi a cittadini ed imprese pur in una fase di grande sofferenza per il sistema delle Autonomie Locali. Le modifiche statutarie delle partecipate ne ottimizzano funzionalità ed operatività mentre il passaggio dei servizi alla Salerno Pulita produrrà un salto di qualità tangibile nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Di notevole importanza anche i provvedimenti per oneri di urbanizzazione e per la parrocchia di Santa Croce e San Bartolomeo a Giovi. Il Comune di Salerno va avanti con duro impegno quotidiano per rendere la nostra città sempre più vivibile, accogliente, bella sia con la gestione ordinaria sia con i grandi programmi urbanistici ed infrastrutturali. Ringrazio i colleghi di Giunta ed i consiglieri comunali, i dirigenti ed il personale del Comune per amore, passione e competenza con le quali svolgono il loro mandato ed i loro compiti