Provincia: convocato il Consiglio per l'8 giugno

Con proprio decreto n. 87 del 3 giugno us, il Presidente della Provincia di Salerno convoca il Consiglio provinciale in seduta pubblica, straordinaria e di prima convocazione per il giorno 8 giugno 2020, alle ore 11,00. Si allega il decreto di convocazione 83/2020 con relativo Ordine del Giorno.

"Ho ritenuto – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese - di individuare misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 in occasione dello svolgimento dei lavori consiliari, che sono dettagliate e riportate nel decreto di convocazione allegato, ed è bene sottolineare che la seduta del Consiglio non sarà aperta al pubblico e la pubblicità dei lavori sarà garantita mediante collegamento streaming".

Tutti i lavori della seduta consiliare saranno trasmessi in diretta streaming dal canale istituzionale youtube che si trova al seguente link:

https://www.youtube.com/channel/UC2RPN_lYWkwMRjao0XPURNw

