Pellezzano, convocato il consiglio comunale: novità per il trasporto scolastico

E’ in programma per venerdì 31 agosto la seduta del Consiglio Comunale di Pellezzano, convocata per affrontare, discutere ed eventualmente approvare alcuni temi legati alla tenuta finanziaria dell’Ente ma anche ai futuri impegni sul territtorio.

I dettagli

All’ordine del giorno, infatti, la Salvaguardia di Bilancio, il Piano Triennale delle Opere Pubbliche e le linee programmatiche dell’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Morra. Dalle decisioni del consiglio comunale potrebbe giungere anche qualche buona notizia per il trasporto pubblico scolastico le cui tariffe, stabilite dal Commissario Prefettizio prima di lasciare il comune, sono state aumentate.