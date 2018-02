Forza Italia, è Celano il coordinatore della campagna elettorale

E' stato nominato il coordinatore della campagna elettorale del partito di Silvio Berlusconi: il coordinatore provinciale, il senatore Enzo Fasano per onorare al meglio il ruolo di capolista alla Camera dei Deputati, d’intesa con il segretario regionale, senatore Domenico De Siano, ha scelto il consigliere comunale di Salerno e vice segretario di Forza Italia, Roberto Celano.

"Roberto ha esperienza, passione e senso di responsabilità per svolgere questo ruolo Sono sicuro che saprà fare un lavoro di sintesi politica, superando asprezze e rafforzando l’azione del partito in una fase cruciale per le sorti del Paese. Il suo entusiasmo ci darà un’ulteriore spinta per fare in modo che la vittoria del centrodestra parta da Salerno"