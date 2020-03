Coronavirus, Cirielli (FdI): "Il Governo garantisca i posti letto negli ospedali"

“Il Governo eviti che il sistema sanitario nazionale vada in tilt e garantisca il ricovero a tutti i cittadini sospettati di essere affetti dal Coronavirus”. A chiederlo è il Questore della Camera Edmondo Cirielli (FdI) che spiega: “Con il numero dei malati in aumento, e di fronte a scenari che potrebbero essere ben peggiori, la maggioranza tenga conto della denuncia del Ministro Speranza e non si giri dall’altra parte. E’ necessario che, in tempi brevi, venga varato un Piano Straordinario per aumentare i posti letto nei reparti di Rianimazione in tutti gli ospedali italiani”.

L’appello

Per il parlamentare salernitano di Fratelli d’Italia, inoltre, l’esecutivo targato Pd-M5S deve “stanziare subito i fondi necessari anche per l’acquisto di nuovi macchinari e l’assunzione, qualora fosse necessario, di nuovo personale sanitario. La salute degli italiani va tutelata fino in fondo con atti concreti. Siamo in piena emergenza e non si può perdere altro tempo” conclude Cirielli.