Covid-19, Iannone (FdI): "Il ministero invii gli ispettori per verificare bando su tamponi*

“Va fatta immediata chiarezza sulla vicenda dei tamponi e i presunti legami tra Regione Campania e laboratori privati, anche attraverso la stipula di contratti e l’emissione di un bando di gara, come emergerebbe da un’inchiesta giornalistica de La Repubblica. A chiederlo è il senatore salernitano di Fratelli d’Italia Antonio Iannone che annuncia la presentazione di un’interrogazione al ministro della Salute Roberto Speranza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il caso

Per il fedelissimo di Giorgia Meloni “è necessario capire cosa sia accaduto ed individuare eventuali responsabilità politiche, visto che per quelle penali sarebbe in corso un’indagine della Procura di Napoli. Storie come queste fanno un doppio torto ai privati seri, alla Sanità pubblica e ai cittadini che aspettano anche due settimane per un tampone”. E ricorda: “Da tempo Fratelli d’Italia in Campania denuncia la gestione approssimativa del presidente De Luca che, tra annunci e a dir poco risibili appelli alla cittadinanza, sta dimostrando l’insipienza di questa Giunta nel contrastare l’epidemia. Soprattutto riguardo i tamponi la Regione Campania è colpevolmente in ritardo, così come sulle forniture dei dispositivi di sicurezza al personale sanitario. Va fatta chiarezza, in attesa che siano i cittadini a farla attraverso il loro voto” conclude Iannone.