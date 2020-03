Covid-19, il centrodestra a De Luca: "Ecco le nostre proposte, collaboriamo"

I partiti di centrodestra lanciano un appello ai vertici della Regione Campania per affrontare, in sinergia, l’emergenza Coronavirus. “Chiediamo l’indizione di una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi allargata, nello spirito di collaborazione istituzionale e nelle modalità consentite dall’attuale situazione epidemiologica, per un’informativa, da parte del Presidente della Regione, in merito allo stato dell’emergenza collegata al virus Covid 19” scrivono nella richiesta inviata a Palazzo Santa Lucia.

Le proposte

Nel documento politico, diffuso dall’ufficio del capo della opposizione Stefano Caldoro, si legge: “ “I consiglieri, rappresentanti i Gruppi di Opposizione del centrodestra, presenteranno, in quella sede, un documento contenente le proposte in relazione all’attuale emergenza sanitaria, economica e sociale”. Tra queste - sottolineano i consiglieri del centrodestra - "il raddoppio del numero dei tamponi al giorno, partendo dal personale sanitario e dai lavoratori più esposti, utilizzando i laboratori pubblici e convenzionati disponibili, la nomina di un Commissario per l’emergenza assimilabile alle figure di Bertolaso ed Arcuri”. “Per la parte economica - dicono - proponiamo una moratoria generale delle tasse e delle imposte regionali per tutto il 2020, contributi e sostegno diretto ai cittadini e alle imprese, a partire da chi ha ricevuto maggiori danni economici: soggetti deboli e le filiere più danneggiate a partire dal popolo delle partite Iva. Si chiede, infine, un maggiore coinvolgimento dei sindaci e dei presidenti di Provincia nelle decisioni sui rispettivi territori".

