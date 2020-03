Coronavirus, Cirielli a De Luca: "Aumenti i posti letto, altrimenti il Governo commissari la Regione"

Scoppia la polemica politica sulla diffusione del Coronavirus in Campania. “De Luca incrementi ad horas i posti letto nei reparti di Terapia Intensiva negli ospedali, altrimenti il Governo commissari subito la Regione Campania": lo dichiara il Questore della Camera dei Deputati e presidente della direzione nazionale di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli alla luce dell'aumento dei ricoveri negli ospedali campania.

L'appello

Il fedelissimo di Giorgia Meloni spiega: “I casi di Coronavirus stanno drammaticamente aumentando di ora in ora; ieri c’è stato anche il primo morto nella nostra regione. Ma il governatore, nonostante le sollecitazioni, non ha adottato finora alcuna misura straordinaria per potenziare l’assistenza sanitaria sul territorio campano, a partire dall’aumento dei posti letto nei reparti di Terapia Intensiva. Le altre regioni, invece, lo stanno già facendo da giorni. Adesso basta. La ricreazione è finita. De Luca intervenga subito, stanzi i fondi necessari per affrontare in maniera adeguata e tempestiva l’emergenza sanitaria prima che sia troppo tardi. Altrimenti il Governo nazionale - come prevede la bozza del decreto legge per il potenziamento del Ssn alle prese con il Coronavirus - nomini un commissario ad acta per la Regione Campania, perché non si può continuare a mettere a rischio, in questo modo, la salute dei nostri concittadini” conclude Cirielli.