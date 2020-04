Covid-19 a Cava, il cordoglio del Governo per la morte del carabiniere

Il Governo italiano si stringe al dolore della famiglia del carabiniere di Cava de’ Tirreni, Raffaele Palestra, deceduto, nella serata di venerdì, a causa del Coronavirus.

I messaggi di cordoglio

Tra i primi attestati di vicinanza alla familiari e all’Arma arriva quello del ministro della Difesa Lorenzo Guerini: “Voglio esprimere la mia vicinanza e quella del Governo all'Arma dei Carabinieri che oggi piange la scomparsa di un altro dei suoi uomini. L'Arma, in prima linea in questa battaglia, sempre al servizio dei cittadini, sta pagando un prezzo altissimo. Unendomi alla parole del Generale Nistri vi dico che nella vostra missione quotidiana tra la gente, non rendete orgoglioso solo il vostro Comandante Generale, ma tutti noi". Gli fa eco il vice ministro dell’Interno Matteo Mauri: “L'Italia piange un'altra vittima tra le forze dell'ordine in questa guerra contro il Covid19. Alla famiglia di Raffaele Palestra e a tutta l'Arma dei Carabinieri invio la mia totale solidarietà, unita al ringraziamento per l'impegno e l'abnegazione che stanno mettendo in campo anche in questa fase di emergenza sanitaria”. "Partecipo con sentimenti di profondo cordoglio al dolore della famiglia del Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri Raffaele Palestra, vittima del coronavirus", scrive il sottosegretario di stato alla Difesa Angelo Tofalo che esprime a tutti i carabinieri "vicinanza per la perdita del collega e grande riconoscenza per l'importante lavoro in un momento difficile per il Paese". Il Sottufficiale era effettivo al Nucleo Investigativo di Salerno. "Il mio pensiero va a tutti gli italiani che, in queste drammatiche ore di emergenza, stanno piangendo i propri cari", aggiunge Tofalo nel suo messaggio.