Covid-19, riunione online del Pd per le proposte della "Fase 2"

Si è tenuta la prima delle riunioni territoriali organizzate, in videoconferenza, dal Pd della provincia di Salerno, per elaborare rapidamente alcune proposte da sottoporre al governo nazionale e regionale. Le proposte riguarderanno interventi strategici ritenuti utili a far ripartire il nostro territorio e la sua economia in prospettiva della cosiddetta “Fase 2” di uscita dall’emergenza Covid-19 e dal lockdown.

I partecipanti

Hanno preso parte alla videoconferenza il segretario provinciale Vincenzo Luciano, il deputato Pd Piero De Luca, il presidente della Provincia Michele Strianese ed il suo vice Carmelo Stanziola, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, i consiglieri provinciali Pd Cerretani, Servalli, Rescigno, i componenti della segreteria provinciale Pd e, tra essi, la segretaria provinciale GD Federica Fortino, ma anche il segretario GD Salerno Città Marco Mazzeo. Le proposte elaborate saranno affidate al deputato Pd De Luca ed al presidente Strianese che le sottoporranno all’attenzione dei partecipanti alla riunione della cabina di regia, organo di sintesi tra il Governo e gli Enti Locali per l’uscita dell’emergenza, che si svolgerà nella serata di oggi.