Coronavirus a Salerno, Cammarota e Santoro devolvono l'indennità al "Da Procida"

I consiglieri comunali Dante Santoro e Antonio Cammarota hanno deciso di donare la loro indennità all’ospedale “Giovanni Da Procida” di Salerno dove sarà realizzato un reparto per i pazienti affetti da Convid-19.

L'annuncio

Ad annunciarlo, ieri sera, è stato per primo Santoro: “Chiederò – ha scritto su Facebook - di fare un fondo comune con i componenti di Consiglio e Giunta Comunale che vorranno aderire a questa iniziativa. Lo dobbiamo alla nostra gente, lo dobbiamo alla nostra terra martoriata da questo nemico subdolo ed invisibile”. Sulla linea il presidente della Commissione Trasparenza Cammarota: “Stamattina ho dato disposizione ai dirigenti del Comune di devolvere l’intero mio compenso di marzo al centro Covid Da Procida. Ho reso pubblica questa iniziativa per sollecitare anche gli altri consiglieri a farlo, come del resto prima di me ha fatto Santoro”.

