Inizia la corsa al Senato di Costabile Spinelli: Forza Italia presenta a Napoli le candidature

Costabile Spinelli, candidato al Senato nel collegio uninominale “Battipaglia”, oggi è stato a Napoli presso l’Hotel Royal Continental per partecipare alla conferenza stampa del suo partito, Forza Italia, per la presentazione dei candidati alle "Politiche 2018" nei collegi uninominali e nel listino proporzionale di Camera e Senato. Al via, la campagna elettorale di Spinelli, già pronto alla corsa in rappresentanza del territorio e sostenuto da una coalizione di centro destra che oltre a Forza Italia comprende anche Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia e Lega.

«Un’ambiziosa sfida per chi, come me già Sindaco, sente di conoscere profondamente le potenzialità locali ma soprattutto vive le difficoltà del quotidiano», dichiara Spinelli, che anticipa: «Domenica aprirò la mia campagna elettorale a Castellabate per poi continuare abbracciando tutta la vasta area che mi appresto a coinvolgere con il mio programma politico». Dunque, l’appuntamento con Costabile Spinelli è per domenica 4 febbraio alle ore 18:30 presso l’Hotel Hermitage a San Marco di Castellabate per l’apertura della campagna elettorale.