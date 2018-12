Nasce la "Costituente x Battipaglia" alternativa al "governo di salute pubblica" della Francese

Grande partecipazione ed entusiasmo alla prima uscita pubblica della “Costituente x Battipaglia”. In un aula magna gremita della storica scuola “De Amici”, Vincenzo Inverso, Pierino Ciotti, Nunzio Vitolo, Arturo Denza, Antonio Voria e Guglielmo Marchetta hanno toccato, a uno ad uno, le corde scoperte della città e del territorio, su cui - secondo loro - l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese si sarebbe già arenata.

La kermesse

Nel corso della manifestazione sono stati presentati i punti programmatici per il rilancio di Battipaglia: ambiente, infrastrutture, lavoro, giovani e cultura, contrapponendo al “governo di salute pubblica“ evocato dalla prima cittadina quello delle "competenze”, per voltare definitivamente pagina e far ripartire Battipaglia per forma e contenuti. Particolarmente soddisfatto Inverso: “Il segnale che diamo alla città è che esiste un’alternativa chiara a questa amministrazione. Battipaglia ha bisogno di un governo di competenze. Siamo di fronte ad un fallimento amministrativo che è sotto gli occhi di tutti”.

Tra i progetti illustrati a cittadini e giornalisti anche quello della pista bike e runnig lungo il fiume Tusciano, dal centro di Battipaglia fino al mare. Hanno dato vita alla “Costituente x Battipaglia” i movimenti: “#perunnuovoinizio”, “Battipaglia Popolare”, “Popolo della Famiglia”, “A717 -Battipaglia Oltre”, “Battipaglia-La città che verrà”, “Meritocrazia Libertà Cambiamento”, “Comunità Storia & Futuro”.