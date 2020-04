Prevenzione e sicurezza dei dipendenti pubblici: lettera agli enti dal segretario della Uil Fpl

Ha scritto ai sindaci, alla Provincia, alla CCIAA, ai presidenti della Comunità Montane ai Comuni e ai sindacati, il segretario generale Uil Fpl, Donato Salvato per puntare i riflettori sulla prevenzione e sicurezza dei dipendenti pubblici di fronte all’emergenza sanitaria da “Covid-19", per la fase 2.



...Tutti hanno condiviso che la prosecuzione o la ripresa delle attività può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano e agli utenti adeguati livelli di protezione. Punto fondamentale di tali intese è la volontà comune di favorire il confronto preventivo con le Rappresentanze Sindacali affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza dei soggetti che lavorano. Diventa quindi obbligo che l’adozione di misure necessarie a garantire la sicurezza sia preceduta da un coinvolgimento e da un eventuale confronto con le OO.SS. e con le RSU.

Nel valutare le necessità organizzative da mettere in campo per la fase 2 non dobbiamo dimenticare la vigenza in tale fase dell'art.87 del D.L. 18/2020 convertito in legge in data 24 u.s.. Prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (e cioè fino al 31 luglio 2020), ovvero fino a una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, mentre il servizio reso in presenza è riservato all'erogazione dei servizi pubblici essenziali ed indifferibili .

Questo periodo che ci separa dalla fase 2 dovrà pertanto comportare che si lavori tutti ad unisono per realizzare condizioni lavorative in sicurezza per i lavoratori e per i cittadini utenti. Si dovranno trovare soluzioni innovative che consentano di continuare ad offrire servizi di qualità che rispondano sempre di più e in particolare alle nuove esigenze scaturite dalla crisi socio/economica cagionata dalla pandemia. Quindi occorre procedere ad una riorganizzazione del lavoro e degli uffici al fine di ridurre la presenza del personale e dell’utenza, continuando a scegliere innanzitutto lo Smart Working, come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa così come da normativa governativa e da protocollo d’intesa OO.SS.-P.A..

E’necessario rammentare che per il personale destinatario di questa innovativa forma di lavoro a distanza l’articolo 20 della legge istitutiva del lacvoro agile n. 81/2017 prevede che il lavoratore che svolge tale attività ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’Ente. La presenza di personale in ufficio per particolari esigenze dovrà essere comunque ridotta ed effettuata a rotazione e previo appuntamento nonché adottando soluzioni tecnologiche adeguate, con le modalità digitali e telefoniche, potenziando i servizi delle piattaforme online, garantendo, ai fini della prosecuzione dell’attività amministrativa in presenza:

• le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro;

• la fornitura di DPI adeguati alla specificità dei comparti e delle attività da svolgersi secondo le disposizioni delle competenti autorità scientifiche e sanitarie;

• Il contingentamento dell’accesso agli spazi comuni( es. area marcatempo), prevedendo inoltre una ventilazione o aerazione continua, con il mantenimento della distanza di sicurezza minima tra persone;

• la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali , degli ambienti, delle postazioni di lavoro tastiere , schermi touch, mouse e delle aree comuni e di attesa dell’utenza;

• una contingentazione dei dipendenti all’interno di ogni ufficio tenendo presente le necessarie distanze interpersonali e per gli uffici ove è previsto l’accesso degli utenti il numero degli accessi da poter consentire