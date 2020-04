Videoconferenza della Cabina di Regia - Covid 19, partecipa anche Strianese

Si terrà oggi, mercoledì 22 aprile, alle ore 19, su indicazione del Ministro Boccia e su richiesta del Presidente del Consiglio, la videoconferenza della Cabina di Regia - Covid 19, convocata per discutere sulle misure per la ripresa e la tutela della salute pubblica.

“Oggi parteciperò al terzo incontro della Cabina di Regia nazionale, istituita per affrontare la fase 2, insieme agli altri delegati della Conferenza composta da 3 Presidenti di Regione, cioè i governatori Fontana, Bonaccini e Musumeci, e da 3 Presidenti di Provincia e 3 Sindaci d’Italia.

Probabilmente già in data odierna dovrebbe essere più definita e concreta la bozza di modello nazionale per la ripartenza, che quindi andremo a valutare. Oltre al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, sarà presente anche il Ministro della Sanità, Roberto Speranza.”​