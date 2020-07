Covid-19, De Luca cita "Dio" e ironizza su Zingaretti: la replica di Caldoro

Botta e risposta tra De Luca e Caldoro su Zingaretti. Nel mirino una frase del governatore della Campania: "Abbiamo anticipato di 20 giorni le misure prese poi dal Governo, anticipato decisioni prese dal Nord con grande ritardo. Ci ricordiamo alcune frasi come Milano non si ferma, Bergamo non si ferma. Un segretario di partito, che è anche un mio amico, è andato a fare un brindisi, ma siccome Dio c'è ha beccato il Covid” ha detto l'ex sindaco di Salerno intervistato da Bruno Vespa nel corso della convention dell'Alis in corso a Sorrento.

L’ironia

Alla domanda se avesse "fatto il malocchio" al segretario del Pd Nicola Zingaretti, De Luca ha risposto: "Non gli ho fatto il malocchio, mi sono difeso con le unghie e con i denti per esempio rispetto al rientro dalla Lombardia di nostri concittadini. Abbiamo tenuto conto di tutti i rischi e credo che abbiamo fatto un miracolo doppio perché, anche se non se ne parla, la Regione Campania è quella che riceve meno di tutte le regioni d'Italia come riparto del fondo sanitario nazionale”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La stoccata dell’avversario

"Lasciamo fuori Dio dalla campagna elettorale! Non si governa con le battute specie quelle di cattivo gusto. Perché il mio successore, invece di tirare in ballo Dio, non si confronta mai con le Regioni del Sud governate dal centrodestra, penso a Sicilia e Calabria, Basilicata Molise, Sardegna, che hanno avuto meno vittime e contagiati di coronavirus rispetto alla Campania e tira in ballo solo la Lombardia?". E' la replica di Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania. "In tarda età - conclude Caldoro - l'ex comunista riscopre Dio, ma solo per usarlo a scopi elettorali".