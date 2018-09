Sentenza Crescent, la settimana decisiva: le strategie e gli scenari politici

Il giorno previsto per la lettura del dispositivo della sentenza di primo grado del processo Crescent è il 28 settembre: meno di una settimana all’appuntamento più atteso non solo negli ambienti giudiziari ma soprattutto in quelli politici perchè da una eventuale pronuncia di condanna dipende il futuro di Regione Campania e Comune di Salerno.

La Regione Campania

L’applicazione della Legge Severino – sarebbe già la seconda volta per il Governatore De Luca – comporta la sospensione dalle funzioni per il presidente ma anche per alcuni consiglieri regionali (tra cui Enzo Maraio, Luca Cascone e Nello Fiore), assessori della Giunta di Salerno all’epoca dei fatti. Per la Presidenza la norma prevede la reggenza pro-tempore da parte del Vice Presidente, che attualmente è Fulvio Bonavitacola, ma da Napoli pare sempre più probabile che ci sia la nomina, in caso di necessità, dell’attuale assessore alla sicurezza Franco Roberti. Per quanto riguarda i consiglieri regionali coinvolti – anche per loro scatterebbe la sospensione – con il subingresso in Consiglio di Gianni Iuliano (Partito Socialista), Andrea Volpe (De Luca Presidente) ed Enrico Coscioni (Campania Libera).

Il Comune di Salerno

Tra gli imputati figurano anche l’attuale assessore alla mobilità del Comune di Salerno Mimmo De Maio e il consigliere comunale Ermanno Guerra. Anche per loro – in caso di condanna – è prevista l’applicazione della Legge Severino ma c’è un altro aspetto che aprirebbe scenari amministrativi inattesi: la condanna nel processo Crescent porterebbe anche al sequestro dell’immobile che, nel frattempo, è stato quasi completato per essere consegnato a chi ha acquistato appartamenti o immobili ad uso commerciale.