Criscuolo (Fdi): "Salerno dedichi una strada a Giorgio Almirante"

Dedicare una strada di Salerno a Giorgio Almirante. A lanciare la proposta è il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, guidato da Elena Criscuolo, che intende sostenere la battaglia che, a livello romano, sta conducendo la leader Giorgia Meloni.

L’iniziativa

Dopo la retromarcia della sindaco di Roma Virginia Raggi rispetto all’intitolazione di una strada alla memoria del leader del Msi, la signora Assunta Almirante, ha lanciato un appello su Facebook per conoscere tutte le città in cui è presente una via o una piazza intitolata al marito. Ebbene, hanno risposto numerosi: Foggia, Altamura (Ba), Tremestieri eteneo( Catania), Anoia (RC), Rieti, Racale (Lecce) Borgo Sabotino (Latina), Crispiano (Taranto), Lecce, Rossano Calabria, Pomezia, Torremaggiore, Viterbo, Montesilvano (Pescara), Rieti, Brindisi, Crispiano (Taranto), Trani; San Severo (Fg), Montazzoli (Ch), Foggia, San Ferdinando di Puglia, Pagani, e così tante altre ,indicate nelle numerosissime risposte all’appello della signora Assunta.

L’appello

Di qui l’auspicio di Criscuolo: