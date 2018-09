Crisi politica a Baronissi, Esposito e Siniscalco: "Lontani da maggioranza e opposizione"

La mozione di sfiducia contro il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante sembra si stia concretizzando sempre di più. Tutta l’opposizione e i dissidenti della maggioranza, che da tempo non condividono il modus operandi della Giunta, sono pronti al passo decisivo e qualcosa di più concreto è attesa nei prossimi giorni.

L’opposizione

Intanto dalla minoranza si fa sentire il consigliere comunale Tony Siniscalco insieme Gennaro Esposito: “Abbiamo il dovere di far conoscere il nostro pensiero sugli accadimenti dell’ultima ora a Baronissi. La politica nazionale ci ha abituato alle emergenze di protagonismi personalistici mal celati da bandiere strumentalmente sventolate contro corrente e forse questi esempi alienano l’ultimo neurone vivente di chi dovrebbe guardare con occhio appassionato alle sorti della città che gli diede i natali. La nostra azione politica, invece, in maggioranza ed in opposizione, ha fruttato sempre soluzioni concrete a favore della città senza badare ai tornaconti ed alle chiacchiere da bar. ”

Per questo – precisano – “noi continuiamo ad assicurare alla nostra gente ogni supporto e soluzione guardando avanti senza rivangare il passato. Osserviamo con attenzione gli accadimenti, censuriamo sogni azione che venga da maggioranza od opposizione a danno della comunità, speriamo che l’amministrazione comunale riveda le priorità programmatiche di qui in avanti e se tanto fosse saremmo disposti a rivalutare ogni azione”.