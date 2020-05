CuriAMO Vietri – Misure Economiche Urgenti, è tempo di decidere

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

È passato un mese abbondante da quando, con puro spirito di collaborazione e senso delle istituzioni, abbiamo lanciato la proposta di rinviare, ridurre o cancellare alcune imposte locali, quali la Tosap, Tari, imposta sulla pubblicità, cui aggiungere un intervento a favore dei lavoratori dipendenti, ossia una riduzione dell'addizionale comunale all'Irpef per redditi fino ad € 20.000. Con rammarico, nonostante lo scorso 16 Aprile si sia anche svolto un consiglio Comunale sul tema, apprendiamo dalle dichiarazioni dei consiglieri di maggioranza, cui in ogni caso ribadiamo il sostegno in questa fase complicata, che ad oggi questi provvedimenti sono ancora in fase di studio.

Tutto ciò pare strano, se si pensa che diversi comuni, anche limitrofi, hanno già deliberato in tal senso, e che, di conseguenza, non si tratta di inventarsi nulla né di valutare provvedimenti impossibili.

La riapertura che fa seguito alla fase di vera e propria emergenza sanitaria, gestita con serietà dall'amministrazione, deve avvenire in un quadro normativo e fiscale ben definito, che consenta alle attività produttive di riprendere al più presto ma avendo ben chiaro ciò cui si va incontro.

È necessario, inoltre, iniziare a programmare la stagione estiva, per quanto possibile, in modo da salvare il salvabile e rendere meno gravi i danni economici al settore turistico, magari immaginando accessi contingentati su prenotazione, alle nostre spiagge.

Se è vero, com'è vero, che molto dipende dai livelli di governo superiori, ciò che compete al livello Comunale va affrontato 'ieri'. E' il momento della serietà e del fare, bisogna dare risposte concrete ai cittadini ed alle attività imprenditoriali.