Dario Vassallo scrive al Pd: "Via il nome di mio fratello dai circoli"

Rimuove il nome di Angelo Vassallo dai circoli del Partito Democratico presenti in Campania. A chiederlo, in una lettera, è Dario Vassallo, presidente della Fondazione Vassallo e fratello dell’ex sindaco di Pollica ucciso il 5 settembre 2010 per mano ancora ignota. La missiva è indirizzata alla sede nazionale situata in Via Sant’Andrea delle Fratte a Roma, e per conoscenza alla segreteria regionale e a quelle provinciali di Salerno, Benevento, Avellino e Caserta .

La lettera

Il contenuto è davvero duro: “La storia di Angelo non vi appartiene ed è vergogna la protezione che avete accordato a Franco Alfieri, colui che non ha visto, non ha sentito, e non ha parlato delle strade fantasma. La vostra assenza – tuona Dario Vassallo – significa complicità”. E precisa: “La mia richiesta non ha bisogno di nessuna altra motivazione e se non ottemperate a questo nostro invito entro trenta giorno, darò mandato ai nostri legali”.