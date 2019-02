Blitz della Finanza in Regione, per i "comandati": De Luca auspica chiarezza

"Sulla vicenda dell’aggiornamento della pianta organica e dei comandati, esclusiva competenza del Consiglio Regionale, occorre trasparenza e verità. Auspico chiarezza, massima sobrietà e rigore". Lo ha scritto su Facebook il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, dopo la visita della Guardia di Finanza negli uffici del personale di Palazzo Santa Lucia, per acquisire documentazione e atti amministrativi.

L'indagine

Riflettori puntati sugli organici della giunta, del Consiglio regionale e sugli uffici che coordinano il flusso di dipendenti delle società partecipate della Regione. Nel mirino, eventuali rapporti di parentela e altri interessi con esponenti eletti di tutte le forze politiche. Attenzionati, in particolare, i ‘comandati’ alias il personale che potrebbe giungere in Regione per soddisfare i fabbisogni e in transito da società e aziende collegate alla Regione, nella maggior parte reclutate per chiamate dirette o segnalazioni. Quel personale, dunque, si troverebbe negli uffici senza aver conseguito concorsi o selezioni. Chiede trasparenza sulla vicenda, intanto, il presidente della Regione Campania.