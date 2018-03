De Luca torna all'attacco: "Se vince la destra c’è camorra, se vince M5S no?

Nuovo affondo di Vincenzo De Luca contro il Movimento Cinque Stelle. Nel corso del consueto appuntamento settimanale su Liratv, il governatore della Campania chiarisce le sue parole pronunciate nel corso della direzione regionale del Partito Democratico.

La stoccata

Prima fa una premessa: “Gli elettori vanno rispettati”. Poi spiega di aver mosso”un rilievo critico non agli elettori, ma ai Cinque Stelle che quando nella Terra dei Fuochi ha vinto il centrodestra, Di Maio ha raccontato che quelli erano voti della camorra perché avevano avuto troppi voti”. “Oggi nelle stesse zone e negli stessi comuni – aggiunge – i Cinque stelle hanno avuto una percentuale di voto ancora più massiccia. Allora? Per confermare, ancora una volta, che bisogna fare le persone serie perché i cittadini vanno rispettati, non è che quando vincono gli altri c’è la camorra e quando vinci tu non c’è più” conclude De Luca.