De Luca attacca la Lega: "Al Sud si è già un pò ammosciata"

Nel giorno in cui la Lega annuncia l’arrivo di Matteo Salvini a Salerno, il governatore della Campania Enzo De Luca lancia una stoccata al partito del Carroccio: “La Lega è avanzata in tutta Italia, al Sud un pò meno. In realtà, si sono già un po’ ammosciati e credo che i nostri concittadini prima di procedere debbano riflettere su un tema decisivo, quello dell’autonomia differenziata“.

Le critiche

Il presidente della Regione entra nel merito della legge tanto cara ai leghisti: “Noi – sostiene – abbiamo corso un rischio grave di penalizzazione di tutto il Sud, sventato dall’iniziativa della Regione Campania”. E “oggi – aggiunge – siamo pienamente disponibili ad accettare la sfida dell’efficienza ma facendo un’operazione verità sulle risorse al Sud e al Nord. Se ci capiamo bene con gli amici di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, ma senza trucchi e senza partire dalla spesa storica, definendo prima il fabbisogno standard, il fondo di solidarietà per il Sud e il fondo di coesione, la Campania è pronta ad accettare qualunque sfida di efficienza con tutti i territori del nostro Paese”.

L’appello

De Luca, inoltre, guarda alla vittoria del Partito Socialista in Spagna: “I socialisti spagnoli hanno vinto sulla base di un programma coerente con le esigenze della #Spagna. Il Partito Democratico in Italia ha uno spazio politico enorme anche perché, com’è noto, a Roma non c’è un governo, ma un circo equestre. Questo spazio può essere conquistato dal Pd a condizione che si costruisca un programma chiaro, semplice, percepibile dai cittadini, basato su due parole d’ordine: lavoro e sicurezza” conclude il governatore.