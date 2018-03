De Luca attacca programma Rai: "Salerno offesa, voglio un dibattito"

Nuova attacco di De Luca al mondo dei media. Questa volta nel mirino del governatore della Campania finisce il programma condotto da Concita De Gregorio, (FuoriRoma), che “racconta le storie, personali e politiche, dei sindaci e degli amministratori che stanno cambiando la geografia politica del Paese”.

La polemica

Al termine della puntata, intorno alle 22.37, la De Gregorio conclude il suo reportage su Salerno prevedendo “il momento, che non sembra lontano, di congedare i principi”. E i principi, nel racconto della città, sono De Luca e i suoi figli Piero e Roberto. Parole, le sue, che scatenano l’ira dell’ex sindaco: “Dopo anni e anni di aggressioni, sempre dalla stessa rete pubblica, abbiamo assistito stasera all'ennesimo atto di squadrismo mediatico, l'ennesimo stravolgimento della realtà. Interverremo in tutte le sedi. Riconfermo - sottolinea De Luca - che siamo espressione di una esperienza amministrativa che è un modello nazionale di concretezza, di rigore, di trasparenza. E anticipo quella che sarà la mia richiesta ufficiale alla Rai: un dibattito pubblico su Salerno e sulla Campania, rigorosamente in diretta, dove e quando vogliono. Non un programma registrato, quindi senza possibilità di tagli e montaggi. La trasmissione di stasera è non solo un'offesa alla verità e alla storia di una città libera che è rinata, ma anche un'offesa al 75% dei cittadini che democraticamente, al di là di ogni orientamento politico, hanno espresso il proprio consenso e rispetto per l'azione amministrativa” conclude De Luca.