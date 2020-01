Regionali 2020, De Luca corteggia gli elettori grillini: "Dialoghiamo"

Nuovo appello di Vincenzo De Luca agli elettori grillini in vista delle elezioni regionali di maggio. “C’è una crisi grave del Movimento 5 Stelle. Credo che dobbiamo dialogare con il loro elettorato, lasciando perdere partiti e gruppi dirigenti” dice il governatore del Pd parlando dell'esito delle elezioni regionali in Calabria ed Emilia Romagna.

Il dialogo

Secondo l’ex sindaco di Salerno, che punta alla riconferma alla guida della Regione Campania, “i 5 Stelle hanno espresso in questi anni una spinta verso l'innovazione, la modernizzazione, verso temi ambientalisti veri. Poi, nel corso degli anni, c’è stato un prevalere di ideologismo e si è fatto fatica a capire che un conto è parlare e un altro governare". Per De Luca occorre comunque "non disperdere la carica anche innovatrice" del Movimento 5 Stelle. "Il dialogo - aggiunge – è aperto con l'elettorato, dobbiamo cercare insieme le strade per cambiare il Paese, in modo serio e anche in un clima di rispetto reciproco che deve crescere" conclude De Luca.