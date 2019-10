De Luca firma per i navigator in Campania, il Meetup ABG Salerno: "Tre mesi persi"

Il governatore Vincenzo De Luca ha firmato la convenzione tra la Regione Campania e l’Anpal Servizi: via libera, dunque, ai 471 navigator che possono ora essere assunti, dando inizio al percorso di inserimento lavorativo per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza nella provincia di Salerno e in tutta la nostra regione.

L'osservazione

"Parliamo di una platea potenziale di 164.510 percettori del RdC, che tra singoli e nuclei familiari, coinvolge oltre 500.000 cittadini campani (dati INPS aggiornati a settembre 2019)", scrivono dal Meetup Amici di Beppe Grillo Salerno che hanno in questo periodo lavorato nell’ombra fianco a fianco con i comitati dei navigator ed invece di alzare polveroni mediatici hanno concretamente indirizzato la "querelle" al difensore civico regionale affinché il governatore fosse commissariato per la sua inadempienza. Ora grazie alla “minaccia” di commissariamento il governatore dopo mesi di capricci ha finalmente ceduto.

Ad intervenire, anche il consigliere provinciale Dante Santoro: