Regionali, De Luca "stacca tutti" secondo il sondaggio Winpoll-Arcadia

De Luca otterrebbe il 65,4%, il candidato del centrodestra Stefano Caldoro il 21,9%, e appena il 10,9% delle preferenze sarebbe per la grillina Valeria Ciarambino. Il trionfo alle Regionali che attenderebbe l'ex sindaco di Salerno, lo annuncia il sondaggio realizzato da Winpoll-Arcadia, pubblicato oggi da Sole 24 Ore. Secondo lo studio, la coalizione a sostegno di De Luca potrebbe contare sul 45,1%, con uno scarto tra il voto alle liste e il voto al candidato di ben 20 punti (in Campania gli elettori possono esprimere un voto disgiunto). Inoltre all’interno della coalizione le liste legate a De Luca sono stimate al 19,8%, mentre i partiti ‘tradizionali’ di centrosinistra non arrivano a superare quota 25%. Questo a prova di come De Luca sia capace di conquistare anche l'appoggio di persone a lui non vicine politicamente.

I partiti

In merito alle previsioni per i singoli partiti, il Movimento 5 Stelle sarebbe il primo partito in Campania col 21,7% dei consensi, seguito dal Pd al 21,3%. La Lega si fermerebbe al 10,7% e Fratelli d’Italia al 10,5%, mentre Forza Italia conterebbe sull’8,2% e Italia Viva di Matteo Renzi viene stimata sotto l’1 per cento. Post emergenza Covid-19, i giudizi positivi sull'operato di De Luca sono passati dal 42% del sondaggio Winpoll-Arcadia dello scorso dicembre al boom di preferenze di oggi: le modalità di gestione della pandemia da parte del presidente della Campania, dunque, pare abbiano convinto proprio tutti.