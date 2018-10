De Luca ironizza su Toninelli: "Lo immagino mentre cammina sulle acque"

Nuovo attacco, politico e ironico, di Vincenzo De Luca contro il Movimento Cinque Stelle. Questa volta la stoccata arriva attraverso il suo profilo Facebook: “Lo scorso fine settimana abbiamo assistito a Roma ad una vera e propria magia: mentre al Circo Massimo gridavano Onestà! Onestà!, a Palazzo Chigi le stesse persone approvavano il condono edilizio e quello fiscale. La regola della coerenza è stata completamente calpestata”.

L'ironia

Il presidente della Regione Campania è un fiume in piena. E così, dopo qualche minuto, lancia un nuovo affondo, questa volta contro tutto il Governo Lega-M5S: “Nella manovra economica, per il Sud si prevedono solo due cose: un piano generico per l’agricoltura e una pista ciclabile dal Brennero a Palermo”. Infine la battuta ironica sul ministro delle infrastrutture: “Immagino già Toninelli che cammina sulle acque dello Stretto di Messina”.