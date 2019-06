De Luca ironizza davanti agli industriali: "Faccio fatica ad adeguarmi al Neanderthal style di Salvini"

Nuovo affondo, seppur ironico, del governatore della Campania Vincenzo De Luca contro il vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Avevo pensato di venire all’Assemblea dell’Unione Industriali Napoli con il rosario in mano e un giubbino della Michelin, ma faccio fatica ad adeguarmi al “Neanderthal style di Salvini” ha esordito il presidente della giunta regionale all’inizio del suo intervento davanti agli aderenti di Confindustria Napoli, presieduta da Vito Grassi, che, all’ordine del giorno del summit, aveva “Infrastrutture materiali e immateriali. Per un futuro di sviluppo della coesione e della competitivita’ del Mezzogiorno”. De Luca, poi, ha aggiunto: “Molto più sobriamente, vengo dagli industriali a raccontare cosa di concreto la Regione Campania ha fatto e sta facendo per sostenere la crescita, aprire cantieri e creare lavoro” .